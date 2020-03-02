Рубль укрепился к доллару и евро на фоне роста цен на нефть

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 66,22-66,7 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 66,6 руб. — это на 27,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 73,53 руб., опустившись на 29,25 копейки относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 28,29 копейки до 66,54 руб.

Нефть дорожает в начале недели, чему способствуют надежды участников рынка на более значительное сокращение добычи ОПЕК.

Стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск выросла на 3,1% до $51,19 за баррель.

Цена контрактов на WTI с поставкой в апреле на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подскочила на 2,6% до $45,94 за баррель.