Гонявшегося за косулей по Владивостоку водителя КамАЗа уволили

Гонявшегося за косулей на КамАЗе водителя дорожных служб Владивостока уволили, невзирая на раскаяние в содеянном. Происходящее он снимал на видео.

Эти кадры были сделаны поздним вечером 29 февраля на перекрытом отрезке трассы Седанка — Патрокл. Водитель снегоуборочной машины устремился в погоню за вышедшим на дорогу животным. На записи слышно, как он говорит о том, что едет со скоростью 60 км/ч и не может догнать парнокопытное. В конце концов он настиг косулю и принялся сигналить, в результате напуганный зверь столкнулся со снегоуборочным отвалом, чудом не угодив под колеса.

После того, как запись разлетелась по соцсетям, мужчина, как сообщили в мэрии Владивостока, во всем покаялся, но это его не спасло — его все равно уволили.