На мать, порезавшую 7-летних близнецов, завели уголовное дело

В Казани возбудили уголовное дело в отношении 33-летней женщины, которая изрезала своих семилетних близнецов. После этого она пыталась покончить с собой. Сейчас она в больнице в состоянии средней степени тяжести.

ЧП случилось 1 марта, мать напала на семилетних близнецов. Один малыш погиб на месте, второй был госпитализирован в больницу. Об этом сообщили ГТРК "Татарстан" в пресс-службе Следственного комитета Татарстана.

По предварительной информации, женщина покусилась на сыновей из-за ревности. С заявлением о происшествии в полицию обратился ее муж. Следственные органы региона начали проверку по данному факту. Возбуждено уголовное дело по статьям "Убийство малолетнего" и "Покушение на убийство двух или более лиц".