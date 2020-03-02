Игру "Тетрис" освежили эстетикой панельных многоэтажек

В магазинах приложений для iPhone и Android-смартфонов опубликована и набирает популярность оригинальная версия "Тетриса" под названием PNLK. Ее разработчики решили выделиться, применив нестандартное оформление.

В игре необходимо, как обычно, размещать, не оставляя пустых клеток, падающие сверху фигуры. Однако выглядят они как панельные модули российских многоквартирных домов. Дизайн модулей отличается в зависимости от уровня, каждый из которых предлагает "собрать" новый город (Питер, Новосибирск и т.п.).

Меню игры оформлено в виде домофона, а клавиши действий с фигурами - в виде бетонного забора с граффити. "Не хочется снимать линии и выигрывать, чтобы не рушить красоту", - пишут авторам (игру создала группа независимых разработчиков) комментаторы в твиттере.

"Замечательная идея, очень затягивает, потому что немного сложнее привычного тетриса. Только через некоторое время появляется непреодолимая ностальгия и какая-то грусть", - предупреждают поигравшие в PNLK.

Своеобразная депрессивная эстетика российских спальных районов не в первый раз привлекает разработчиков игр. Около года назад в Steam вышла игра "ШХД: Зима" (It's winter), являющаяся частью мультимедийного проекта московского поэта и музыканта Или Мазо. "Вас ничего не ждет, вы не можете выбраться - только сломанный радио-приемник, продукты в холодильнике, одиночество и бесконечный снег", - так описывают игру её авторы.