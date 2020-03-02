Goldman Sachs ожидает скорого снижения ставки ФРС

Экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что Федеральная резервная система США снизит процентные ставки, возможно, до своего следующего запланированного заседания, которое состоится через две недели. Об этом пишет Reuters.

На фоне падения фондовых рынков из-за опасений по поводу коронавируса председатель ФРС Джером Пауэлл в пятницу заявил, что регулятор "внимательно следит" за развитием событий и "будет использовать [свои] инструменты и действовать соответствующим образом для поддержки экономики".

Экономисты Goldman Ян Хациус и Даан Стрейве в своей записке отметили, что это заявление указывает на "снижение ставки на заседании FOMC (Федерального комитета по открытым рынкам) 17-18 марта или даже до него".

Теперь Goldman ожидает, что американский центробанк снизит ставку на половину процентного пункта до 18 марта и еще на столько же во втором квартале.

По итогам заседания 28-29 января ФРС сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 1,5-1,75% годовых.

"Мы видим высокий риск того, что смягчение [денежно-кредитной политики], которого мы ожидаем в течение следующих нескольких недель, произойдет скоординированным образом, возможно, уже на следующей неделе, — заявили экономисты. — Мы подозреваем, что они [мировые центробанки] рассматривают влияние скоординированного шага на доверие как большее, чем сумма воздействий каждого отдельного шага".

В частности, Goldman ожидает в ближайшее время снижения в общей сложности на 100 базисных пунктов ставки Банка Канады, который проведет заседание на этой неделе.

Кроме того, банк прогнозирует, что центральные банки Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Норвегии, Индии и Южной Кореи снизят ставки на 50 базисных пунктов, Европейский центральный банк и Национальный банк Швейцарии — на 10 базисных пунктов.

На прошлой неделе бывший член совета управляющих Федрезерва Кевин Уорш написал в статье для The Wall Street Journal, что для противодействия угрозе коронавируса американский ЦБ должен снизить процентные ставки вместе с Народным банком Китая, Европейским центральным банком, Банком Англии и Банком Японии.

Экономисты Bank of America Corp. ожидают, что рост мировой экономики в этом году замедлится до 2,8% — минимума с 2009 года, поскольку быстрое распространение коронавируса COVID-19 подрывает надежды на быстрое восстановление экономики.