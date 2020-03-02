"Животные!": пьяный мужчина матом учил вежливости мурманских подростков

В мурманском заведении быстрого питания нетрезвый мужчина преподал урок вежливости шумным по его мнению подросткам. В процессе воспитания активно использовались матерные слова и подзатыльники.

"Животные! — кричал объятый праведным гневом мужчина. — Вы чо, твари, как себя ведете!" Сопротивления самопровозглашенному учителю хороших манер никто не оказал. В ходе его монолога выяснилось, что рядом с подростками сидела его дочь и, вероятно, именно этот факт и привел его в ярость.