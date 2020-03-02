Богатые тоже плачут: российские миллиардеры потеряли $30 млрд

Совокупное состояние богатейших россиян уменьшилось с начала года на $29,54 млрд, больше всего потеряли Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко, подсчитало РИА "Новости" на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, которыми владеют миллиардеры. В рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира, в том числе 24 россиянина.

Состояние одного из основных владельцев "Норникеля" Владимира Потанина сократилось с начала года на $86,6 млн до $28 млрд. Потанин остается богатейшим из россиян в рейтинге BBI.

Второе место сохранил глава и совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, состояние которого уменьшилось с начала года на $2,6 млрд до $19,7 млрд.

Основной владелец НЛМК Владимир Лисин переместился с четвертого места на третье, потеряв $2,19 млрд. Его состояние оценивают в $19,2 млрд.

Четвертое место в списке богатейших россиян занял совладелец "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, который обеднел на $6,39 млрд и имеет теперь $18,2 млрд.

На пятом месте расположился основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, состояние которого уменьшилось на $2,82 млрд до $17,1 млрд.

На шестом месте оказался Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние уменьшилось на $913 млн до $15,7 млрд.

Седьмое место занял Роман Абрамович (Evraz и другие активы) — $15,5 млрд (минус $822 млн). Восьмое место занял основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг — $14,5 млрд (минус $274 млн).

Девятое место досталось владельцу "Еврохима" и СУЭК Андрею Мельниченко, состояние которого сократилось на $2,23 млрд до $13,2 млрд.

Геннадий Тимченко, владеющий долями в "НОВАТЭКе" и "Сибуре", потерял $5,29 млрд, его состояние оценивают сейчас в $12,9 млрд.