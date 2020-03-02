Некоторые Lada Vesta остались без климат-контроля

АвтоВАЗ пересмотрел список оборудования семейства Vesta для комплектации Comfort: седаны и универсалы лишились одной, но весьма удобной и полезной опции. Стоимость автомобилей, включая их cross-модификации, при этом осталась на прежнем уровне.

Речь идет о Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией и 113-сильным 1,6-литровым шестнадцатиклапанником. До некоторых пор в базовое оснащение таких машин в комплектации Comfort входил однозонный климат-контроль.

Однако, как уверяет издание "Лада.Онлайн" со ссылкой на собственный мониторинг цен и комплектаций автомобилей Lada, в феврале АвтоВАЗ эту опцию из списка доступного оборудования убрал: теперь климат-контролем оснащаются только "Весты" в исполнениях Luxe и Exclusive.

Стоимость автомобилей с обычным кондиционером вместо климат-контроля при этом не изменилась. За седан Lada Vesta придется заплатить минимум 783 000 рублей, за универсал - 820 000 рублей, а цена кросс-версий составляет 852 900 и 889 000 рублей соответственно. Таким образом, "комфортные" Vesta несколько подорожали, но на конкретных цифрах прайс-листа это не отразилось. Самая доступная двухпедальная "Веста" с климат-контролем стоит сейчас 845 000 рублей.

По итогам января 2020 года Lada Vesta снова оказалась в списке бестселлеров, уступив только Lada Granta: россияне за месяц приобрели 7 506 машин этой модели, что на 6% больше, чем в январе 2019-го.