Биатлонистки против МОК: кто подделывал подписи Родченкова?

В Спортивном арбитражном суде (CAS) продолжается слушание дела российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Яны Романовой и Ольги Вилухиной против Международного Олимпийского комитета. Спортсменки не согласились с дисквалификацией.

Дело в CAS довольно неожиданно приняло почти скандальный оборот: адвокат спортсменок Алексей Панич во время слушаний заявил, что представленные чиновниками МОК подписи на всех документах от бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова являются подделкой. А это – ключевые доказательства по делу.

Адвокат сообщил членам Арбитража, что большинство предъявленных к россиянкам обвинений были сняты на досудебной стадии, сообщает ТАСС. В этой связи наши биатлонистки требуют компенсацию понесенных издержек.