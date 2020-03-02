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2 марта 202011:52

Тиньков внес залог в 20 млн фунтов на время слушаний о возможной экстрадиции в США

Фото: ru.wikipedia.org

Олег Тиньков внес залог в 20 млн фунтов стерлингов в британский суд. Это поможет российскому бизнесмену сохранить свободу передвижения на время слушаний о его возможной экстрадиции в США, сообщило британское издание Express.

Тинькова обязали оставаться с 7 вечера до 7 утра в квартире возле Холланд-парка в Кенсингтоне.

Ранее стало известно, что Тиньков, основатель и акционер TCS Group, участвует в судебных слушаниях, которые проходят в Лондоне. Дело касается решения возможных налоговых вопросов, заявили в TCS Group Holding.

Прокуратура США выдала предварительный ордер на его арест. США обвинили бывшего спонсора велосипедной команды Tinkoff Saxo Team в создании ложной налоговой декларации и занижении своего дохода за 2013 год.

Ранее Тиньков был гражданином США, но отказался от американского паспорта в 2013 году.

Слушания не имеют отношения к компаниям группы "Тинькофф". Тиньков присутствует на судебных слушаниях как частное лицо, подчеркивает компания.

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