Видеоблогер Петров лишился ногтя после драки с главредом "Учительской газеты"

В подъезде дома на Новодмитровской улице в Москве подрались соседи — популярный бьюти-видеоблогер Андрей Петров и главный редактор "Учительской газеты" Арслан Хасавов.

По одной из версий, конфликт произошел из-за того, что блогер и его приятель Дмитрий Городецкий громко слушали музыку, нарушая закон о тишине и мешая спать сыну Хасавова.

Блогер же обвиняет соседа в травле на почве гомофобии.

По сведениям СМИ, главный редактор "Учительской газеты" вызвал полицию, но молодые люди хотели сбежать.

Как сообщает телеканал "360", сосед даже хотел отключить веселившимся в позднее время блогерам свет.

Затем уже в подъезде произошло выяснение отношений, в ходе которого Хасавов якобы оскорбил Петрова, а тот брызнул ему в лицо из баллончика.

Кроме того, сообщается, что во время потасовки в подъезде Петров получил ссадины и лишился ногтя.

В итоге оба соседа написали друг на друга заявления в полицию.