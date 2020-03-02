У пассажира рейса Москва - Пекин выявили коронавирус

Пассажир рейса Москва – Пекин, который 29 февраля летел через аэропорт "Шереметьево", действительно заражен коронавирусом COVID-19. Эти данные подтвердили китайские врачи.

Уточняется, что пассажир летел из Ирана, а Москва стала транзитным городом, пишет агентство РИА Новости. Все двадцать человек, контактировавшие с заболевшим, были немедленно отправлены в карантин. Однако признаков заражения у них не обнаружили.

Между тем, в Иране жертвой коронавируса стал член Совета по целесообразности Мохаммад Мирмохаммади. Официальные источники не раскрывают причину его смерти, однако СМИ сообщают, что 1 марта высокопоставленного чиновника госпитализировали с подозрением на заражение COVID-19. Мужчине было 72 года.

Иранские власти утверждают, что в стране всего 978 человек инфицированы коронавирусом, 54 заболевших умерли.



На данный момент самый крупный очаг COVID-19 – все еще Китай. Там зарегистрировано свыше 80 тысяч заразившихся, почти 3 тысячи человек умерли.