Во владимирском заказнике "Тропа могучего зубра" закрылась досрочно

Желающим пройтись тропою могучего зубра придется перенести свои планы на следующий сезон. Уникальную экскурсию завершили досрочно. Причиной стал ранний приход весны и устойчивые плюсовые температуры. Понтонный мост на реке Клязьма разводят. Из-за этого пока будет невозможно попасть в Вязниковское заречье и заказник "Клязьминско-Лухский" по автомагистрали. Однако желающих увидеть реликтовых гигантов в их естественных условиях обитания просят не расстраиватьс, передает ГТРК "Владимир".

Напомним, Клязьминско-Лухский заказник является одной особо охраняемых территорий Владимирской области. Недавно здесь был организован новый зимняя туристическая экскурсия "Тропою могучего зубра", во время которой туристы могут вблизи увидеть популяцию обитающих в Вязниковском районе гигантов, а если повезет, даже покормить их.

Экскурсию проводят именно зимой, так как в этот период зубрам не хватает естественной кормовой базы в лесах и они часто выходят на подкормочные площадки за зерном и сеном. Вожаком стада, кстати, у зубров является самка. В настоящий момент в Клязьминско-Лухском заказнике проживает около пятидесяти особей зубров. В регион их привезли из Беловежской пущи, но здесь они отлично прижились.