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Тема:

Коронавирус 11 минут назад

2 марта 202012:25

Страны G7 предпримут согласованные действия для ограничения последствий вируса

Страны G7 предпримут согласованные действия для ограничения последствий вируса

Страны G7 предпримут "согласованные действия", чтобы ограничить влияние вспышки коронавируса на экономический рост, и на этой неделе их министры финансов обсудят, как лучше действовать, заявил министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Об этом сообщает Reuters.

"Будут согласованные действия. Вчера я разговаривал с председателем G7, министром финансов США Стивеном Мнучиным, и на этой неделе мы проведем телефонные переговоры министров финансов G7, чтобы скоординировать наши шаги", — сказал Ле Мэр в интервью телеканалу France 2.

Он также сообщил, что проведет переговоры с главой Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Мы должны действовать так, чтобы это влияние, которое, как мы знаем, будет иметь важное значение для роста, было как можно более ограниченным", — отметил Ле Мэр.

Когда вспышка коронавируса была ограничена Китаем, министр ожидал, что COVID-19 сократит экономический рост Франции на 0,1 процентного пункта в 2020 году.

"Теперь, когда вспышка распространяется на другие страны, влияние на рост [ВВП] Франции будет гораздо более значительным", — сказал он.

Количество заразившихся коронавирусом во всем мире приближается к 90 тысячам.

В Moody’s Analytics оценивают вероятность того, что вспышка коронавируса перерастет в пандемию, в 40%.

На этом фоне экономисты Goldman Sachs ожидают глобального скоординированного смягчения денежно-кредитной политики в течение следующих нескольких недель.

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