После масленичных гуляний в Краснодаре 21 ребенок попал в больницу

На масленичных гуляниях в одном из районов Краснодара массово отравились дети. Об этом стало известно из социальных сетей. Роспотребнадзор уже развернул проверку.

Родители в соцсетях рассказали: 1 марта их дети почувствовали плохо спустя некоторое время после масленичных гуляний. Позже стало известно, что с подозрением на острую кишечную инфекцию госпитализировали 22 человека, в том числе 21 ребенка. Об этом ГТРК "Кубань" сообщили Роспотребнадзоре края. Специалисты ведомства организовали проведение эпидемиологического расследования и комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий. Кроме того, ведётся наблюдение за контактными лицами, отобраны пробы воды, пищи, смывы с объектов внешней среды. Обследование прошли сотрудники общепита, готовившие блюда на празднике. Ситуацию держат на особом контроле.