Туристическая отрасль ЕС теряет 1 млрд евро в месяц из-за коронавируса

Туристическая отрасль в странах Евросоюза несет убытки из-за распространения коронавируса, заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Только в январе убытки составили 1 млрд евро.

Туротрасль ЕС недосчиталась с января 2 млн туристов, что означает потерю 1 млрд евро в месяц. Китайские туристы массово приезжали в Европу, однако вот уже два месяца этого не происходит, отметил Бретон, сообщает ТАСС.

Власти Италии выделили 3 млрд евро на поддержку северных регионов страны, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса и ограничительных мер. Поддержку получат малые и средние предприятия.

Между тем экономика Италии и Германии может войти в рецессию из-за распространения коронавируса. Точкой отсчета станет конец марта, когда компании начинают подводить итоги первого триместра, подчеркнул еврокомиссар.

Вспышка коронавируса отмечена в конце декабря 2019 г. в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку и распространение болезни чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба, назвав ЧС эпидемией с многочисленными очагами.

За пределами Китая наиболее сильные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения выявлены в 65 странах, включая Россию.