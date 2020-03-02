Азербайджан отправит танкер с нефтью для Белоруссии

Государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) отправит танкер с нефтью для Белоруссии из турецкого порта Джейхан, сообщил корреспонденту ТАСС замначальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью компании Ибрагим Ахмедов.

"Планируется 5-6 марта отправить из Джейхана танкер с нефтью для Белоруссии. Объем отправляемой нефти составит около 85 тыс. тонн", — сообщил представитель SOCAR.

20 марта планируется поставка для Белоруссии и второго танкера с азербайджанской нефтью из грузинского порта Супса таким же объемом — около 85 тыс. тонн.

Ранее белорусский государственный концерн "Белнефтехим" заключил с SOCAR контракты на поставку двух танкеров нефти.

Нефть будет поставляться по украинскому нефтепроводу Одесса-Броды в марте. Это еще один альтернативный маршрут поставки нефти вместо поставок от российских компаний, требующих от Белоруссии премии к цене поставки по трубопроводу "Транснефти".

Нефтепровод Одесса-Броды построен в 2001 году между нефтетерминалом около Одессы и городом Броды в Львовской области Украины для поставок нефти. Поставки возможны в двух направлениях — для поставки через Черное море, и в реверсном направлении — из Одессы до Брод и далее по железной дороге.

Ранее в январе Белоруссия получила первую партию 86 тысячи тонн норвежской нефти сорта Johan Sverdrup с доставкой танкером через Клайпедский порт. Далее нефть поступила для переработки на белорусский НПЗ "Нафтан" в цистернах железнодорожным транспортом.

20 февраля "Белнефтехим" объявил о покупке еще 160 тысячи тонн нефти без премии с перевалкой в Литве — два танкера прибудут в марте.

Белорусские НПЗ перерабатывают до 2 миллионов тонн нефти в месяц. Белоруссия ранее отказалась от поставок российских нефтекомпаний. С 1 января 2020 года прекратили действовать прежние контракты с российскими нефтяными компаниями. В новых контрактах российские нефтяники предлагали учитывать премию к поставкам. Но Белоруссия отказалась от таких условий, поскольку цена российской нефти стала выше цен на мировых биржах.