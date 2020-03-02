Житель Новокузнецка обнаружил в мусоропроводе потерявшего друга мужчину

В Новокузнецке спасателям пришлось вытаскивать из мусоропровода провалившегося мужчину. Обнаружил его житель многоэтажки, который обратил внимание на гул в шахте. Он же снял пострадавшего на видео.

Страдальца нашли поздно вечером 28 февраля в подъезде дома на улице Архитекторов. Сколько часов он просидел внутри, мужчина сказать затруднился — он продолжал звать некоего Костяна, который, очевидно, должен был ему помочь, но скрылся.

Самостоятельно вызволять "исследователя мусорных глубин" автор не решился и призвал на помощь сотрудников МЧС. Те быстро вытащили сидельца, который, по собственному признанию, искал в мусоропроводе закладку.