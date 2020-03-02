Жителям Пекина присвоят разноцветные QR-коды. "Желтых" и "красных" отправят в карантин

Жителям столицы Китая присвоят уникальные QR-коды, определяющие их карантинный статус. Свободно передвигаться по городу смогут только те, чей код будет зеленым — это значит, что они с точки зрения государственной системы мониторинга не являются носителями коронавируса. Об этом пишет гонконгская South China Morning Post.

С 11 февраля система электронного контроля карантина постепенно развертывается в разных регионах охваченного эпидемией коронавируса Китая — к настоящему моменту городов, где она работает, уже более сотни. Предполагается, что скоро "QR-карантин" охватит всю страну.

Работает система через мини-программу, интегрированную в повсеместно используемые в Китае для платежей "суперприложения" Alipay или WeChat. Пользователь вводит имя, уникальный государственный идентификационный номер и делает селфи для системы распознавания лиц.

После этого гражданину присваивается QR-код, который для удобства отображается в приложении в одном из трёх цветов — зеленом, желтом или красном. Те, кто получил желтый код, обязаны оставаться дома, так как вероятность, что они заразились коронавирусом, достаточно высока. Обладатели "красного" кода должны направиться в больницу и проходить карантин там. Код обновляется ежедневно в полночь.

Контроль QR-кодов для выявления нарушителей карантина осуществляется на общественном транспорте и в других местах массового скопления людей. По сообщению государственно информагентства "Синьхуа", начиная со следующей недели сервис позволит выяснить инфекционный статус любого гражданина, просто введя в поиск его идентификационный номер — так смогут проверять тех, у кого нет смартфона.

Тот или иной цвет назначается гражданину системой, анализирующей его перемещения, продолжительность нахождения в районах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и родство с потенциальными носителями вируса. При этом без ошибок не обходится — даже власти признают, что в некоторых случаях принуждают к карантину здоровых людей.