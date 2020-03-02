Коронавирус парализовал футбольный чемпионат Италии

Сразу четыре очередных матча с участием фаворитов итальянской футбольной Серии "А" могут пройти без зрителей. Причиной стала эпидемия коронавируса на Апеннинском полуострове, из-за которой правительство Италии приостанавливает до 8 марта все спортивные соревнования.

Касается это, впрочем, не всей страны, а только тех провинций, где эпидемия достигла устрашающих масштабов. Тем не менее, матчи 27-го тура Серии "А" "Аталанта" – "Лацио", "Болонья" – "Ювентус", "Интер" – "Сассуоло" и "Верона" – "Наполи", запланированные на ближайший уикенд, либо пройдут при закрытых дверях, либо не состоятся вовсе.

Кроме такого развития событий в итальянском футболе рассматривался также вариант переноса матчей на майские дни, сообщает Football Italia. Но большинство клубов высшего дивизиона выступают против переноса игр, учитывая, что в середине июня стартует футбольный Евро-2020.

Все они предпочитают проводить матчи согласно текущему расписанию, но без болельщиков на трибунах. Внеплановое собрание представителей всех 20 клубов Серии "А" на эту тему запланировано на среду, 4 марта, в столице страны.