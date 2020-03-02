2 марта 202012:44

В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

Global Look Press

В подъезде жилого дома в подмосковных Котельниках скончалась 17-летняя модель и участница конкурсов красоты.

Скорую вызвал молодой человек, находившийся с ней, но спасти девушку медикам не удалось.

Полиции юноша рассказал, что его подруга потеряла сознание, подавившись шоколадкой, сообщает телеканал РЕН.

Правоохранители устанавливают истинные причины смерти несовершеннолетней, при этом не исключается, что она могла отравиться медицинскими препаратами.

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