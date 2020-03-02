Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Москве

Владимир Путин встретится с Реджепом Эрдоганом в Москве. Турецкий лидер приедет в столицу 5 марта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Позиция России по Сирии остается неизменной. Ее озвучивали и Путин, и Лавров, отметил Песков. Москва выступает за соблюдение сочинских договоренностей и территориальную целостность Сирии, а также поддерживает Арабскую Республику в ее борьбе с терроризмом, пишет "Интерфакс".

Вместе с тем, арест сотрудников российского агентства Sputnik в Турции беспокоит Кремль. Песков выразил надежду, что впредь журналисты не будут сталкиваться с ограничениями в работе, а ситуации, аналогичные той, что произошла 29 февраля, больше не повторяться.



Напомним, в минувшую субботу стало известно, что в дома к сотрудникам Sputnik в Стамбуле вломились протестующие, которые угрожали расправой. Позднее журналистов отвезли в Дворец правосудия в Анкаре, но после допроса отпустили.