Крупнейшая в России сеть магазинов подарков закрывается

Сеть магазинов подарков "Красный куб", крупнейшая в России, закрывается.

Около 200 магазинов "Красный куб" в разных регионах России прекращают работу.

"Красный куб", созданный в 1996 году, больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнеров, и в итоге расторгает договор комиссии, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на обращение компании к своим франчайзи. Уведомление от компании получили ее партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков. Сеть проиграла конкуренцию онлайн-магазинам.