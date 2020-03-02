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2 марта 202013:15

Крупнейшая в России сеть магазинов подарков закрывается

фото: pixabay.com

Сеть магазинов подарков "Красный куб", крупнейшая в России, закрывается.

Около 200 магазинов "Красный куб" в разных регионах России прекращают работу.

"Красный куб", созданный в 1996 году, больше не может работать по авансовой системе и кредитовать партнеров, и в итоге расторгает договор комиссии, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на обращение компании к своим франчайзи. Уведомление от компании получили ее партнеров, которые теперь хотят требовать в суде компенсации убытков. Сеть проиграла конкуренцию онлайн-магазинам.

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