России пообещали "наибольшие мощности" спутникового интернета OneWeb

Компания OneWeb, развивающая проект доступного широкополосного доступа в интернет с использованием спутников и сети наземных станций, намерена выделять для России больше мощностей, чем для любой другой страны мира. Об этом глава One Web рассказал в интервью "Ведомостям".

Гендиректор OneWeb Адриан Стекел∎ заявил изданию, что разрабатываемая система "идеальна для России" - страна "очень большая", и мощности OneWeb "смогут обеспечить покрытие всей ее территории". "Страна, для которой будут выделены наибольшие мощности, - это Россия", - пообещал он.

Но запуск OneWeb в России под вопросом, так как коммерческую деятельность в нашей стране компания сможет начать, только получив необходимые разрешения и лицензии. Сделать это планируют, привлекая к развертыванию системы партнеров из России. Если же разрешений получить не удастся, OneWeb не станет работать в России.

Но Стекел готов до последнего убеждать российских чиновников в том, что суверенитету России и контролю над интернетом OneWeb не угрожает. В интервью он подчеркнул, что разработанная компанией система спутникового доступа "позволяет правительству чувствовать себя абсолютно комфортно в таких вопросах, как контроль над интернетом, передача данных и их безопасность".

"В качестве модели мы используем наш подход в Казахстане, где мы доказали, что можем быть стратегическим партнером страны", - отметил глава OneWeb. В прошлом году компании не удалось получить необходимые для работы в России частоты - в итоге заявка была отозвана "для ее доработки и приведения в соответствие с изменившимися требованиями российского законодательства", сообщало издание RNS со ссылкой на представителя Минкомсвязи .

К настоящему времени OneWeb привлекла инвестиции в размере 3,4 млрд долларов от крупных инвесторов вроде Softbank, Virgin, Qualcomm и Airbus. Компания собирается выводить свои спутники на орбиту преимущественно российским ракетами "Союз". Серия запусков должна завершиться к третьему кварталу 2021-го года.