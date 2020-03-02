"Академия медиаиндустрии" открывает весенний набор

"Академия медиаиндустрии" открывает новый весенний набор слушателей. Старт первых курсов запланирован уже на 10 марта.

Срок обучения по программам повышения квалификации от 3 дней до 9 месяцев, профессиональная переподготовка — от 9 месяцев до 2 лет.

Академия набирает слушателей по следующим направлениям: "Мастерство ведущего эфира", "Журналистика", "Звукорежиссура", "Продюсерская деятельность на телевидении", "Режиссура мультимедиа-программ", "Телеоператорство", "Телережиссура", "Драматургия". Можно подобрать удобный для себя формат обучения в заочной или очной форме, с отрывом и без отрыва от работы.

Старт ближайших курсов по профессиональной переподготовке (заочное обучение): ведущие эфира теле- и радиовещания — с 13 апреля, звукорежиссер теле- и радиовещания 1 — с 11 мая.

В марте также начинаются курсы повышения квалификации по программам: монтаж в Adobe Premiere Pro (12 недель), графика в Adobe Illustrator (9 недель), основы звукорежиссуры (2 недели), мастерство телеоператора (2 недели), мастерство телерадиожурналиста (2 недели), мастерство корреспондента и редактора (1 неделя), медиадизайн (1 неделя), VR и AR в СМИ (3 дня), конвергентная журналистика (3 дня), медиапространство в цифровых трансформациях (3 дня).

"Академия медиаиндустрии" — институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания единственное в отрасли государственное образовательное учреждение. Программы обучения охватывают все направления деятельности теле- и радиокомпаний.