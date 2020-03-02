В России растет число ДТП с участием водителей-новичков

В 2019 году в нашей стране "права" получили 1,33 миллиона водителей, при этом с первого раза экзамены сдает всего около трети курсантов. Общее число аварий в России сокращается, но доля ДТП с участием начинающих водителей на этом фоне растет.

Количество проведенных экзаменов в целом за 2019 год выросло на 5%, составив более 8,12 миллиона. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на статистику ГИБДД. С первого раза сдать теоретическую часть получилось только у 38%, вождение в городе не пересдавали только 29% курсантов, а лучше всего дела обстоят с "площадкой": ее с первого раза сдавал почти каждый второй.

Всего же водительских удостоверений выдали 1,33 миллиона, причем из них на категорию B пришлось подавляющее большинство - 1,07 миллиона. Чаще всего водителями становились в Татарстане: там удостоверения получили 131 тысяча человек, тогда как в Москве новых водителей появилось только около 80 тысяч.

В ГИБДД отмечают общее сокращение числа аварий на дорогах России. За 2019 год случаев столкновений стало меньше на 2,2%, но при этом на 1,1% увеличилась доля ДТП с молодыми водителями - теми, чей стаж не превышает 2 лет. В сообществе автошкол эту ситуацию называют тревожной и заявляют о необходимости усиления контроля над процессом образования.

В частности, как заявила изданию президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева, необходимо взять под контроль ставшие популярными в последнее время онлайн-курсы изучения теории и осваивать теоретическую часть "вживую" под контролем преподавателя, а также бороться с демпингом некоторых автошкол: нерадивые участники рынка снижают цены на обучение за счет тотального сокращения числа практических занятий.