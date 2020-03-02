ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики из-за коронавируса

Быстрое распространение коронавируса COVID-19 может резко замедлить рост мировой экономики и привести к рецессии в нескольких странах, заявила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Мировая экономика вырастет всего на 2,4% в этом году, минимальными темпами с 2009 года, говорится в обновленном прогнозе ОЭСР. В ноябре организация прогнозировала рост на 2,9%.

По оценкам ОЭСР, в 2021 году рост мировой экономики может ускориться до 3,3%, если эпидемия достигнет пика в Китае в первом квартале этого года, а другие вспышки окажутся умеренными и будут сдержаны.

Однако, если вирус распространится по всей Азии, Европе и Северной Америке, рост мировой экономики может замедлиться до 1,5% в этом году.

Учитывая и без того слабый рост ВВП, экономики Японии и еврозоны могут скатиться в рецессию в этом году, предупредила организация. Возможность провала торговых переговоров между Великобританией и Европейским союзом после Brexit также представляет значительный понижательный риск.

В рамках базового сценария, который предусматривает серьезный, но кратковременный спад, ОЭСР прогнозирует, что основной экономический ущерб понесет Китай. Прогноз роста второй по величине экономики мира на 2020 год снижен до 30-летнего минимума в 4,9%. В ноябре ожидался подъем на 5,7%.

В следующем году рост ВВП Китая ускорится до 6,4%, прогнозирует ОЭСР.

На экономику США, крупнейшую в мире, вирус, как ожидается, окажет ограниченное влияние. Прогноз роста ВВП страны на 2020 год снижен с 2% до 1,9%. В 2021 году рост, по оценкам ОЭСР, ускорится до 2,1%.

Экономика еврозоны в этом году вырастет на 0,8%, а не на 1,1%, как ожидалось в ноябре. В 2021 году ВВП блока, как ожидается, вырастет на 1,2%.

ОЭСР призвала правительства всего мира предпринять более решительные шаги для совместного реагирования на распространение COVID-19.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр ранее заявил, что страны G7 предпримут "согласованные действия", чтобы ограничить влияние вспышки коронавируса на экономический рост, и на этой неделе их министры финансов обсудят, как лучше действовать.

Между тем, экономисты Goldman Sachs ожидают глобального скоординированного смягчения монетарной политики ключевыми центробанками в течение следующих нескольких недель.