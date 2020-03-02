2 марта 202013:19

Почему новый коронавирус - это очень серьезно

Новостные ленты пестрят сообщениями о новом заболевании COVID-19, вызываемом коронавирусом SARS-CoV-2. Новости звучат как сводки с фронта: число заболевших и умерших растёт, инфицированные выявляются во всё новых и новых странах.

Между тем многие наши соотечественники успокаивают себя приятно звучащими аргументами, например, что грипп убивает куда больше людей или что коронавирус не выживет в холодном российском климате. "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) развенчивают эти мифы и объясняют, почему к нынешней инфекции стоит отнестись со всей серьёзностью.

Миф № 1. Грипп куда более опасен, чем коронавирус

Да, ежегодные вспышки гриппа убивают гораздо больше людей, чем удалось вирусу SARS-CoV-2 на сегодняшний день. Однако причина этого лишь в том, что коронавирусом пока заразилось куда меньше людей, чем гриппом. (Поскольку инфекция появилась недавно, и специалисты сразу же отреагировали на неё жёсткими карантинными мерами.)

Если же сравнить число погибших от коронавируса с числом заражённых и переболевших, то становится понятнее, отчего медики относятся к новому патогену столь серьёзно. Самое масштабное на сегодня исследование коронавируса показывает, что в Китае от него умирает около 2% инфицированных. В то же время от последнего сезонного гриппа в США скончалось примерно 0,1% пациентов. Возможно, на эту разницу влияет и качество здравоохранения в двух странах. Но предварительно можно считать, что смертность от SARS-CoV-2 в двадцать раз (!) выше, чем от гриппа.

От гриппа во всём мире умирает примерно 650 тысяч человек в год. Если COVID-19 станет такой же распространённой инфекцией, как грипп, умрёт 13 миллионов человек (!).

Миф № 2. SARS-CoV-2 опасен не более, чем обычные возбудители пневмонии

Действительно, непосредственной причиной смерти от COVID-19 обычно является дыхательная недостаточность, вызванная воспалением лёгких. Есть целый ряд других инфекций, провоцирующих пневмонию (обычно виновниками становятся бактерии). Почему же человечество так встревожилось из-за COVID-19?

Причин две. Во-первых, SARS-CoV-2 — это вирус, то есть антибиотики на него не действуют. Во-вторых, он очень заразен. Цифры ещё уточняются, но уже ясно, что новый коронавирус гораздо легче передаётся от человека к человеку, чем, к примеру, возбудитель ТОРС ("атипичной пневмонии"), заставившей мир поволноваться в 2003 году.

Человечество впервые за долгое время столкнулось с инфекцией, вызывающей такое опасное состояние, как воспаление лёгких, и при этом передающейся от человека к человеку примерно так же легко, как грипп. Это более чем серьёзно.

Миф № 3. Коронавирус — это где-то в Китае, а Китай очень далеко

Стоит напомнить, что для жителей Дальнего Востока нашей страны Китай и Южная Корея, где сейчас ударными темпами распространяется инфекция, — это не "где-то далеко". Да и вообще никакого "далеко" в эпоху массовых авиаперелётов не осталось.

Это наглядно демонстрирует онлайн-карта распространения коронавируса. Инфицированные есть уже более чем в 40 странах, в их числе и страны СНГ. При это число заразившихся в Италии и Иране уже внушает серьёзную тревогу. Минздрав России рекомендует воздержаться от поездок в эти государства (заметим, находящиеся довольно далеко от Китая).

К слову, на днях с подозрением на коронавирус госпитализировали жителя Москвы.

Миф № 4. Коронавирус не выживет в холодном российском климате

Этот шедевр народного мифотворчества неловко даже комментировать. Но всё же напомним, что в наших холодных краях (к слову, в последнее время раз за разом бьющих многолетние температурные рекорды) ежегодно прекрасно выживают самые разнообразные возбудители ОРВИ и гриппа, и нет никаких оснований считать, что SARS-CoV-2 более уязвим.

Поясним, что вирус размножается только в организме человека, в котором всегда тепло. Во внешней среде он существует лишь в виде весьма устойчивых вирусных частиц, пережидающих "тяжёлые времена" и готовых активизироваться сразу же после попадание в человеческое тело (через слизистые оболочки).

Пока нет точных данных, как долго вирус выживает вне организма носителя. На сайте Всемирной организации здравоохранения сообщается, что этот срок может составлять от нескольких часов до нескольких дней.

К тому же не стоит забывать, что в общественном транспорте и других местах массового скопления людей достаточно тепло не только для пассажиров, но и для патогенов.

И что же делать?

"Вести.Наука" уже писали о мерах профилактики, которые помогут уберечься от инфекции. Напомним, что нужные рекомендации предоставил, например, Роспотребнадзор.

Главное правило — часто и тщательно мыть руки. Когда вода и мыло недоступны, помогут антисептические салфетки и гели. Не стоит забывать и о чистоте гаджетов, которыми мы постоянно пользуемся в общественном транспорте.

Вирус проникает в организм через слизистые оболочки, например, через рот, нос и глаза. Полезно отучить себя прикасаться к лицу немытыми руками (обычно мы делаем это в среднем каждые четыре минуты).

Также лучше на время отказаться от питания в общественных местах (хоть работников кафе и точек общепита обязали надевать маски, никто не сможет гарантировать полной безопасности). Роспотребнадзор также советует воздержаться от приветственных рукопожатий и поцелуев.

Что касается ношения медицинских масок, то ВОЗ рекомендует их использование только людям с респираторными симптомами (чиханием, кашлем) или тем, кто с ними непосредственно контактирует (медицинским работникам, членам семьи пациента). При этом важно помнить, что маски одноразовые, и больному человеку менять их необходимо каждые два часа.

Важно также по возможности избегать контактов с больными. А людям, почувствовавшим себя плохо, стоит остаться дома и не распространять инфекцию, даже если неловко не прийти на работу/свидание/приём психотерапевта/празднование дня рождения ослика Иа. Разумному и ответственному человеку гораздо более неловко должно быть подвергать риску здоровье других людей! И это относится не только к коронавирусу, но и к банальным ОРВИ.

Почувствовав респираторные симптомы, нужно обратиться к врачу. Если в пределах двух недель до этого Вы были в стране, где сейчас активно распространяется COVID-19 (например, Китае или Италии), об этом обязательно требуется сообщить медику.

Контактов с посылками из Китая и с домашними животными опасаться не стоит: не выявлено ни одного случая передачи вируса таким путём.

Добавим, что ранее учёные выяснили, для кого коронавирус наиболее опасен.

Между тем медики разрабатывают вакцину от коронавируса и тестируют эффективность против него лекарств, уже доказавших свою безопасность и эффективность в борьбе с другими инфекциями.

Текст: Вести.Наука

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