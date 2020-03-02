OptiOrange Valencia 2020. В Испанию приехали яхтсмены из 30 стран

Несколько дней остается до старта международной регаты класса "Оптимист" OptiOrange Valencia, которую совместно организовывают яхт-клуб Санкт-Петербурга и Real Club Nautico de Valencia. В третьем сезоне регата обновит собственный рекорд по количеству участников – почти 400 спортсменов из 30 стран.

Как и ранее, крупнейшие флоты представляют принимающие страны – Испанию и Россию. В составе "Испанской армады" будут выступать вице-чемпионки страны Нора Гарсия де ла Каса и Сюзанна Бестарт, один из лидеров национального рейтинга Изан Торрехон и многие другие.

Российский флот представлен разными регионами. От Санкт-Петербурга выступают воспитанники Академии парусного спорта, команды "Рауту" и экспериментальной группы Ассоциации класса "Оптимист". Среди них призеры первенства России петербуржцы Кирилл Шуненков, Андрей Сотников, Никита Черных, Марина Бабкина и Варвара Юрьева из Геленджика.

В конкуренцию с российскими и испанскими спортсменами вступят лучшие представители сильнейших национальных команд: Великобритании, Ирландии, Нидерландов, Бельгии, Швеции, Финляндии, Греции, США, Канады, других стран Европы и Америки. Также впервые в регате примет участие Франция.

"Мы рады, что регата привлекает все больше участников, но главное, что состав флота пополняется титулованными спортсменами, а это обеспечит прогресс и нашим российским спортсменам, – говорит командор яхт-клуба Санкт-Петербурга Владимир Любомиров. – Хорошая практика для всех, в том числе и для отечественных спортсменов – это и была главная цель появления регаты в 2018 году".

Собственно, OptiOrange Valencia – это больше, чем просто четыре дня соревнований. Уже с конца февраля в Валенсии начали работу ряд национальных команд с лучшими тренерами планеты. Среди них и экспериментальная группа Ассоциации класса "Оптимист", с которой будут работать Симоне Риччи и тренеры школы 8 Days a Week.