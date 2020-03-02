Во Владимирской области начата проверка по факту ДТП с 16 пострадавшими

Во время ДТП с микроавтобусом и фурой во Владимирской области пострадали 16 человек. Один человек погиб. Об этом сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Около трех часов утра на 335 километре трассы М-7 "Волга" возле города Гороховца Владимирской области произошло столкновение грузовика "Мерседес" из Мордовии и микроавтобуса "Мерседес Спринтер" из Чувашии. В результате аварии пострадали 15 пассажиров автобуса и водитель. Их доставили в Гороховецкую Центральную районную больницу.

Также известно, что на месте происшествия погиб один человек. При этом водитель большегруза во время инцидента не пострадал.

По факту ЧП начала проверка. Специалисты устанавливают точные причины трагедии, а также данные погибшего и пострадавших.