  • USD
    66.9909
  • EUR
    73.7235
  • IMOEX
    2840.87
  • RTSI
    1340.79
  • DJA
    8394.63
  • NASDAQ
    8567.37
  • BRENT
    50.61
  • ГАЗПРОМ
    208.3
  • Газпрнефть
    405.8
  • Роснефть
    408.35
  • АЛРОСА
    72.48
  • Сбербанк
    236.94
2 марта 202014:00

Коронавирус может привести к сокращению производства лекарств в мире

Ряд крупнейших мировых фармацевтических компаний предупредил об отрицательных последствиях распространения коронавируса, поскольку производство некоторых лекарств может сократиться.

В частности, компании AstraZeneca, Merck и Pfizer считают, что масштаб последствий зависит от длительности эпидемии, пишет The Wall Street Journal.

Глава компании Mylan NV Раджив Малик предупредил, что может возникнуть нехватка ряда лекарств от Mylan, если распространение коронавируса продолжится еще несколько месяцев. При этом выпуск 25 главных препаратов не зависит от обстановки в Китае, и Mylan найдет другие источники ингредиентов для своих лекарств.

В свою очередь Pfizer заявила, что вспышка коронавируса может плохо сказаться на цепочке поставок, и, как следствие, на финансовых показателях компании, однако последствия зависят от развития ситуации.

Транснациональные фармацевтические компании зависят от компонентов, поставляемых из Китая. Почти 80% компонентов лекарств поставляют из-за рубежа. При этом Управление по контролю качества продовольствия и лекарств США (Food and Drug Administration, FDA) заявляет, что не может отследить, какая часть компонентов поступает из Китая.

Китай является одним из крупнейших рынков для фармацевтических компаний. Продажи лекарств в Китае достигли в 2018 г. $137 млрд. Продажи могут расти на 3-6% ежегодно, полагает компания Iqvia.

Почти 21% продаж лекарств от AstraZeneca пришлись в прошлом году на Китай. Компания обнародовала прогноз на 2020 г., согласно которому распространение коронавируса окажет влияние на бизнес, поскольку Китай является одним из крупнейших рынков для компании.

Сейчас

13:25

Осужденный в США летчик Ярошенко начал получать медпомощь

12:42

Кремль: Путин не планирует возглавить единороссов на думских выборах

09:33

Путин: новое гиперзвуковое оружие помогает сохранять стабильность в мире

08:41

В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

07:32

КНДР осуществила пуск "неопознанных снарядов"

07:04

Число пострадавших в крупном ДТП под Владимиром возросло

05:46

В России коронавирусу поставлен надежный заслон

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Москве

Кремль подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Москве

51 минута назад
В Москве госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

В Москве госпитализирован мужчина с подозрением на коронавирус

1 час назад
На видео попал момент трагической гибели экс-замминистра обороны СССР в центре Москвы

На видео попал момент трагической гибели экс-замминистра обороны СССР в центре Москвы

59 минут назад
Жителям Пекина присвоят разноцветные QR-коды. "Желтых" и "красных" отправят в карантин

Жителям Пекина присвоят разноцветные QR-коды. "Желтых" и "красных" отправят в карантин

1 час назад
Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

Олимпиада в Токио может пройти без зрителей

3 часа назад
Почему новый коронавирус - это очень серьезно

Почему новый коронавирус - это очень серьезно

51 минута назад
В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

В Подмосковье юная модель умерла в подъезде, подавившись шоколадкой

1 час назад
Крупнейшая в России сеть магазинов подарков закрывается

Крупнейшая в России сеть магазинов подарков закрывается

55 минут назад
Видеоблогер Петров лишился ногтя после драки с главредом "Учительской газеты"

Видеоблогер Петров лишился ногтя после драки с главредом "Учительской газеты"

1 час назад
Последняя алкоголичка: учительница башкирского языка прилюдно оскорбляла ученицу

Последняя алкоголичка: учительница башкирского языка прилюдно оскорбляла ученицу

3 часа назад
Житель Новокузнецка обнаружил в мусоропроводе потерявшего друга мужчину

Житель Новокузнецка обнаружил в мусоропроводе потерявшего друга мужчину

1 час назад
Очевидцы рассказали, как погибли отец и дочь во время масленичных гуляний в Подмосковье

Очевидцы рассказали, как погибли отец и дочь во время масленичных гуляний в Подмосковье

13 часов назад
Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения

Гол Кокорина не спас "Сочи" от поражения

17 часов назад
"Стрельцов": вышел второй трейлер и основной постер фильма

"Стрельцов": вышел второй трейлер и основной постер фильма

2 часа назад
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

5 часов назад
Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

Грипп в детском саду и школе. Как помочь ребенку не заболеть

01.03.2020 13:23
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Гибель людей на "Внедорожной Масленице" в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

Гибель людей на "Внедорожной Масленице" в Подмосковье: возбуждено уголовное дело

37 минут назад
Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

Органист собора Святого семейства в Барселоне Хуан де ла Рубиа даст концерт в Доме музыки

1 час назад
Блин порвался: в Петрозаводске установили рекорд только по величине скалки

Блин порвался: в Петрозаводске установили рекорд только по величине скалки

1 час назад
Южа: столица деревянного кружева

Южа: столица деревянного кружева

1 час назад
Гвардиола о Кубке лиги: третий приз за три года - потрясающе

Гвардиола о Кубке лиги: третий приз за три года - потрясающе

1 час назад
Полицейские поймали банду экстрасенсов, выманивавших деньги у доверчивых граждан. Видео

Полицейские поймали банду экстрасенсов, выманивавших деньги у доверчивых граждан. Видео

1 час назад
Тиньков внес залог в 20 млн фунтов на время слушаний о возможной экстрадиции в США

Тиньков внес залог в 20 млн фунтов на время слушаний о возможной экстрадиции в США

2 часа назад
Сирийская армия опять выбила боевиков из Саракиба

Сирийская армия опять выбила боевиков из Саракиба

2 часа назад
Богатые тоже плачут: российские миллиардеры потеряли $30 млрд

Богатые тоже плачут: российские миллиардеры потеряли $30 млрд

2 часа назад
Московский таксист высадил пассажиров и увез их ребенка

Московский таксист высадил пассажиров и увез их ребенка

2 часа назад
"Животные!": пьяный мужчина матом учил вежливости мурманских подростков

"Животные!": пьяный мужчина матом учил вежливости мурманских подростков

3 часа назад
Мария Шарапова: я – не Серена, обещаю, что не вернусь

Мария Шарапова: я – не Серена, обещаю, что не вернусь

3 часа назад
Подруга Павленского рассказала, как к ней попало интимное видео

Подруга Павленского рассказала, как к ней попало интимное видео

3 часа назад
На мать, порезавшую 7-летних близнецов, завели уголовное дело

На мать, порезавшую 7-летних близнецов, завели уголовное дело

3 часа назад
Гонявшегося за косулей по Владивостоку водителя КамАЗа уволили

Гонявшегося за косулей по Владивостоку водителя КамАЗа уволили

3 часа назад
Мишустин: в новом бюджете надо учесть санкции и коронавирус

Мишустин: в новом бюджете надо учесть санкции и коронавирус

3 часа назад
Путин: Трамп - сторонник разоружения и жалуется на сумасшедший военный бюджет

Путин: Трамп - сторонник разоружения и жалуется на сумасшедший военный бюджет

4 часа назад
Путин: новое гиперзвуковое оружие помогает сохранять стабильность в мире

Путин: новое гиперзвуковое оружие помогает сохранять стабильность в мире

4 часа назад
При захвате заложников на Филиппинах пострадал охранник ТЦ

При захвате заложников на Филиппинах пострадал охранник ТЦ

4 часа назад
Коронавирус: число заболевших приближается к 90 тысячам

Коронавирус: число заболевших приближается к 90 тысячам

5 часов назад
Мальчика, которого ставили на гречку, отдадут бабушке

Мальчика, которого ставили на гречку, отдадут бабушке

5 часов назад
КНДР осуществила пуск "неопознанных снарядов"

КНДР осуществила пуск "неопознанных снарядов"

6 часов назад
Дубль Овечкина помог "Вашингтону" выиграть у "Миннесоты"

Дубль Овечкина помог "Вашингтону" выиграть у "Миннесоты"

7 часов назад
Страсти улягутся, рубль останется

Страсти улягутся, рубль останется

8 часов назад
Бывший комбат "Айдара" Мельничук задержан в Европе

Бывший комбат "Айдара" Мельничук задержан в Европе

8 часов назад
Пит Буттиджич покидает президентскую гонку в США

Пит Буттиджич покидает президентскую гонку в США

8 часов назад
Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеру

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова официально завершила карьеру

8 часов назад
В Забайкалье сошли с рельсов 12 товарных вагонов

В Забайкалье сошли с рельсов 12 товарных вагонов

11 часов назад
Эль-класико испанской Примеры. "Реал" победил "Барселону"

Эль-класико испанской Примеры. "Реал" победил "Барселону"

13 часов назад
Такой "жары" на Крайнем Севере еще не было

Такой "жары" на Крайнем Севере еще не было

15 часов назад
Банная трагедия: участники вечеринки у Андрея Малахова 2 марта на канале "Россия"

Банная трагедия: участники вечеринки у Андрея Малахова 2 марта на канале "Россия"

15 часов назад
"Ну-ка, все вместе!": пятый выпуск выдался необычайно жарким

"Ну-ка, все вместе!": пятый выпуск выдался необычайно жарким

17 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку