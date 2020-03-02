Вдова Стива Джобса оставит детей без миллиардов отца

Вдова сооснователя Apple Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс не собирается передавать доставшиеся ей от мужа миллиарды по наследству детям. Об этом она заявила в интервью The New York Times.

По словам Лорен Пауэлл Джобс, она не заинтересована в том, чтобы создавать династию миллиардеров наподобие Рокфеллеров, и дети об этом знают. Такое накопление богатства, считает она, "опасно для общества". Ее покойный муж, утверждает Джобс, придерживался того же мнения.

"Неправильно, когда отдельные люди накапливают огромное богатство, эквивалентное объединенным состояниям миллионов других людей, - заявила вдова. - В этом нет ничего справедливого".

У Лорен Пауэлл Джобс трое детей. После смерти мужа в 2011-м (сооснователь Apple скончался от рака в возрасте 56 лет) она унаследовала его состояние, оценивающееся сегодня примерно в 24 млрд долларов. Деньги она предпочитает тратить на благотворительные проекты в области образования, окружающей среды и помощи иммигрантам.

В то же время, вдова Стива Джобса не присоединилась пока к так называемой "Клятве дарения" - филантропической кампании, запущенной в 2011-м миллиардерами Уорреном Баффетом и Биллом Гейтсом. Подписавшие "Клятву" (среди них - Марк Цукерберг, Илон Маск и Юрий Мильнер) обязуются направить большую часть своего состояния на благотворительность.