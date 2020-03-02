Бывшая жена обвинила рэпера Серегу в похищении сыновей

Бывшая гражданская жена рэпера Сергея Пархоменко (выступает под псевдонимом Серега) обвинила артиста в том, что он уже полгода не дает ей видеться с детьми.

"Мои единственные сыновья Марк и Платон были забраны от меня их отцом Пархоменко Сергеем, который в данный момент препятствует нашим встречам и любому контакту", – написала Полина в Instagram.

Она напомнила о многочисленных интервью, в которых Серега "героически рассказывает, как это – воспитывать одному детей".

"Хочется опровергнуть эту информацию и сказать, что это ложь, потому как дети большую часть своей жизни, а можно сказать и всю, проживали со мной", – написала Полина.

По ее словам, дети плачут, скучают и просятся домой, но боятся отца, который прибегает к довольно жестким методам наказания.

"Психическое состояние моего младшего сына ухудшилось, он стал подвержен истерикам. На протяжении этого времени детей могли оставлять одних в закрытом доме на ночь или на выходных", – пожаловалась экс-супруга рэпера.

Полина добавила, что ничего не знает о том, где сейчас находятся ее сыновья.

"С помощью адвокатского запроса нам удалось узнать, что 01.02 дети пересекли границу Крыма на автомобиле с херсонской регистрацией, далее их судьба неизвестна, – сообщила она. – По этому поводу уже готовится заявление в правоохранительные органы, а также готовятся документы для подачи в суд".