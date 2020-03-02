Боксер Джошуа проведет защиту титулов 20 июня в Лондоне

Британский боксер Энтони Джошуа, являющийся чемпионом мира в супертяжелом весе по версии IBF, WBA, WBO и IBO, на своей странице в Instagram опубликовал дату боя с представителем Болгарии Кубратом Пулевым. Поединок состоится 20 июня 2020 года.

Как сообщает Sky Sports, бой между британским и болгарским боксерами пройдет в Лондоне на новом футбольном стадионе клуба Английской премьер-лиги "Тоттенхэм Хотступр".

30-летний Джошуа в профессиональной карьере одержал 23 победы. Из них 21 раз он завершал бои нокаутом. Лишь однажды британец потерпел поражение. В активе 38-летнего Пулева 28 побед (14 нокаутом) и одно поражение.