Виновника массового ДТП на М-4 приковали к дорожному знаку наручниками

Устроившего массовое ДТП на трассе "Дон" воронежца приковали наручниками к дорожному знаку. Водитель был заметно пьян и вел себя агрессивно. При попытке к бегству пришлось ограничить его свободу на время оформления ДТП.

Авария произошла на шестом километре трассы М-4 в Рамонском районе около 9:20 утра понедельника, 2 марта. Как сообщили корреспонденту "Вести Воронеж" в группе пропаганды областной ГИБДД. ДТП спровоцировал 35-летний водитель "Форда Фокус", который ехал со стороны Рамони. Предварительно установлено, он не справился с управлением и выехал на встречную полову, где столкнулся с автомобилем "Рено Клио". От удара последний отлетел и врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль "Фольксваген". В результате пострадала 30-летняя женщина-водитель "Рено", с травмами она доставлена в больницу.

Как сообщили в ГИБДД виновник аварии был сильно пьян. Он отказался проходить освидетельствование, вёл себя неадекватно и агрессивно.

Стоит отметить, что при проверке по федеральной базе ГИБДД у автомобилиста оказалось больше 20 неоплаченных штрафов за превышение скорости. Более того, он уже попадался пьяным за рулем. По данному факту полиция проводит проверку.

Подобный случай произошел накануне. Водитель, устроивший жуткую аварию с четырьмя трупами на Московском проспекте Воронежа, был сильно пьян. В его крови обнаружили больше 2 промилле.