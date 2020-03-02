Плавучий космодром "Морской старт" прибудет в Россию в марте

Буксирное судно Xin Guang Hua со стартовой платформой Odyssey проекта "Морской старт" направляется из США и прибудет в Россию 26 марта, согласно данным vesselfinder.com.

При неизменной скорости Xin Guang Hua платформа Odyssey будет доставлена в порт Славянка Приморского края 26 марта, сообщило РИА Новости.

Xin Guang Hua вышло из порта Лонг-Бич в США 20 февраля и сейчас еще движется в водах США.

В апреле 2018 г. группа компаний S7 закрыла сделку по покупке имущества проекта "Морской старт" за $150 млн и стала владельцем плавучего космодрома.

В декабре 2019 года государственный департамент США выдал группе компаний S7 разрешение на перебазирование плавучего космодрома "Морской старт" в Россию.

С пусковой платформы Odyssey сняли американское и украинское оборудование — компаний Boeing и "Южмаша".

S7 купила проект "Морской старт" в 2016 г. и заказала на Украине ракеты "Зенит" для пусков, но не получила эти ракеты.