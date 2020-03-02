Роспотребнадзор Приморья: у пассажиров лайнера Diamond Princess коронавирус не выявлен

Врачи городской больницы Владивостока оценивают состояние пассажиров круизного лайнера Diamond Princess как удовлетворительное. В настоящий момент в инфекционном отделении клиники находятся 7 человек. Всех граждан обследовали на наличие коронавируса. Результаты тестов методом ПЦР - отрицательные, - сообщают "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства .

По информации сотрудников Роспотребнадзора по Приморью, все изолированные пациенты проходят ежедневный лабораторный контроль состояния здоровья. Повышенная температуры ни у кого из них зафиксировано не было, катаральных проявлений также не обнаружено. Представители ведомства уточнили, что медицинское наблюдение будет продолжено. Также, материалы будут повторно исследованы в НИЦ "Вектор".

Краевое управление Роспотребнадзора также направило предписания представителям сферы общественного питания, культурно-массовых объектов и гостиничного бизнеса о необходимости соблюдения мер профилактики, а также проведения мероприятий по дезинфекции помещений. В настоящий момент меры предосторожности предприняты во всех в медицинских, социальных и образовательных учреждениях региона.