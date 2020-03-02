У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус

Медики зафиксировали еще один случай заболевания коронавирусом COVID-19 в России. Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.

23 февраля турист вернулся в Россию, в подмосковный частный дом. В больницу с симптомами острой респираторной инфекции мужчина обратился только 27 февраля. Инфицированный был немедленно изолирован, добавляют в штабе.



Ранее стало известно о пассажире, который 29 февраля летел из Ирана в Китай через московское "Шереметьево". У него также был обнаружен коронавирус COVID-19.