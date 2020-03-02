Плюс вместо минуса: погода в Москве побьет климатическую норму

Четверг, 5 марта, станет самым теплым днем в Москве за неделю – температура воздуха прогреется до 10 градусов выше нуля. Об этом сообщила главный специалист московского "Метеобюро" Татьяна Позднякова.

"В начале недели будет преобладать облачная погода с прояснениями и небольшими осадками, преимущественно в виде дождя​​​, – цитирует синоптика РИА Новости. – Температура в ночные часы будет положительной, где-то в пределах плюс 1-3".

Дневная температура будет повышаться постепенно: 3 марта, во вторник, она составит плюс 4-6 градусов, в среду – до 8 градусов тепла.

В конце недели к столичному региону приблизится новый атлантический циклон. При этом температура воздуха будет держаться выше нормы, которая для начала марта составляет около 5 градусов ниже нуля.

Стоит отметить, что аномальное тепло в этом году наблюдается и еще будет наблюдаться по всему земному шару. Такой прогноз дала Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

"Причем это не будет связано с природным феноменом Эль-Ниньо, который обычно имеет "согревающий эффект", – уточнили в ВМО.

Явление Эль-Ниньо заключается в значительном повышении температуры поверхностного слоя воды в восточной части Тихого океана. Это сильно влияет на погоду в различных регионах планеты.

Как отмечают эксперты, "нейтральные месяцы" (с марта по май) сейчас более теплые, чем в прошлом, поскольку температура воздуха и поверхностного слоя воды в океанах "выросла из-за изменения климата".

"Более 90% энергии, перехваченной парниковыми газами, идет в океан, который нагревает континент до рекордных уровней", – пояснил глава ВМО Петтери Таалас. Этим обусловлен прогноз более высокой температуры на предстоящие месяцы, особенно в тропических широтах.

Ранее сообщалось о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которому 52 процента россиян считают изменение климата серьезной угрозой. При этом 40 процентов опрошенных назвали эту проблему надуманной.