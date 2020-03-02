К чему бы это: российские банки начали избавляться от золота

Запасы золота в российских банках постоянно увеличивались с апреля прошлого года, но с ноября начали сокращаться. В частности, в ноябре 2019 г. — январе 2020 г. запасы уменьшились на 22,9 тонны (- 21%) и составили к 1 февраля 86,2 тонны, сообщает Банк России.

Так, Сбербанк сократил запасы золота на 5,5 тонны, ВТБ — на 5,2 тонны, "Промсвязьбанк" — на 4,6 тонны, банк "Открытие" — на 4 тонны, "Газпромбанк" — на 3,6 тонны.

Наибольший запас золота к 1 февраля имел ВТБ (47,2 тонны). Затем следуют Сбербанк (17 тонн), "Газпромбанк" (5,8 тонны), банк "Открытие" (5,1 тонны) и "Совкомбанк" (4,9 тонны).

Между тем стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла 2 марта на 2,46% до $1605,1 за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро увеличилась на 3,46% до $17,027 за унцию.

Инвесторы по всему миру продают активы и запасаются золотом. Остается выяснить причину, по которой российские банки продают золото.