Глава ВОЗ: паника не поможет в борьбе с коронавирусом

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что паника на рынках из-за быстро распространяющегося в мире коронавируса является неуместной, поскольку правительства всего мира спешат сдержать распространение болезни, передает CNBC.

"Глобальные рынки должны успокоиться и попытаться увидеть реальность", — сказал Тедрос Адханом Гебреисус во время панельной дискуссии на международном гуманитарном форуме в Эр-Рияде.

"Мы должны продолжать быть рациональными. Иррациональность не помогает. Нам нужно разобраться с фактами", — отметил глава ВОЗ.

Комментарии главы ВОЗ были сделаны после того, как мировые рынки пережили худшую неделю после финансового кризиса 2008 года. Индекс Dow Jones упал на целых 3500 пунктов за неделю, более чем на 12%, это самая большая недельная потеря за всю историю и самое большое процентное падение за 12 лет.

Смертельный вирус, возникший в Китае, распространился более чем в 60 странах,, его жертвами стали по меньшей мере 2943 человека. Более 85 тысяч человек были заражены.

Но общественный резонанс теперь должен сосредоточиться на фактах, а не на страхе, подчеркнул Гебреисус.

"Нам нужно присматриваться к цифрам, мы должны присматриваться к фактам и делать правильные вещи, а не паниковать. Паника и страх — худшее", — отметил он.

И все же быстрое распространение, если оно не будет должным образом сдержано, может привести мир к глобальной пандемии.

"Исходя из фактов на местах, сдерживание возможно, — сказал Гебреисус: — Но окно возможностей для сдерживания (распространения заболевания) сужается. Поэтому нам нужно готовиться к пандемии бок о бок".

По его словам, сдерживание работает, но распространение заболевания может изменить направление, тогда станет хуже, поэтому "мы готовимся к худшему", заявил глава ВОЗ.