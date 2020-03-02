2 марта 202016:01

Музей, посвященный жертвам нацизма, появился в Санкт-Петербурге

Музей, посвященный жертвам нацизма, появился в Санкт-Петербурге. Открылся он в одном из корпусов Военно-исторического музея, сообщает ГТРК "Санкт-Петербург".

Организаторы экспозиции поставили своей целью не только собрать как можно больше документальных фактов о страшном прошлом. Специально для того, чтобы передать весь ужас нахождения в фашистских застенках, снаружи выставочный корпус выглядит как вход в концентрационный лагерь. Внутренне помещение похоже на барак. По задумке устроителей, всё это должно оказать на посетителей сильнейшее эмоциональное воздействие.

Основные экспонаты выставки взяты из собраний Чрезвычайной комиссии, которая занималась расследованием злодейств фашистов. Каждый представленный здесь предмет — это судьба реального человека, его боль, страдания, а порой и гибель. На выставке собраны фотографии узников лагерей, личные вещи. Один из разделов посвящен медицинским экспериментам, которые проводились в застенках, а также тому, чем чаще всего заканчивалось пребывание узников — массовому уничтожению. Эти экспонаты предоставлены Военно-медицинским музеем.

Кстати, многое из того, что смогут теперь увидеть посетители музея, использовалось на судебных заседаниях во время знаменитого Нюрнбергского процесса как вещественные доказательства зверств фашистов.

Текст: ГТРК "Санкт-Петербург"

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