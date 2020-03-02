Сутки на объяснение. МОК должен объяснить подделку подписей

Международному Олимпийскому комитету даны сутки на предъявление объяснений, как на обвинительных документах по делу российских биатлонисток оказались поддельные подписи экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Спортивный арбитраж ждет от МОК ответа.

Как уже сообщали Вести.Ru, в Швейцарии началось заседание по делу трех наших спортсменок – Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые на основании решения МОК и Всемирного антидопингового агентства были дисквалифицированы и лишены олимпийских наград Сочи-2014. Суд CAS проходит в закрытом режиме.

Бумаги, которые были предоставлены МОК, являются основными обвинительными документами по делу трех наших "стреляющих лыжниц", напоминает ТАСС. Но, как пояснил адвокат биатлонисток Алексей Панич, эксперты из Великобритании и России установили, что подписи информатора WADA Родченкова подделаны.