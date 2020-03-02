В Ленобласти Масленицу сожгли из огнемета

1 марта в разных регионах России по древней традиции прощались с зимой и провожали Масленицу.

Народные гуляния проходили весело – с выступлениями фольклорных коллективов, весельем и, конечно же, блинами.

Завершаются они обрядом, который символизирует обновление и прощание со всем плохим, — сжиганием чучела Масленицы.

В Ленинградской области, в деревне Агалатово, он прошел весьма необычно. Как передает РИА Новости, там Масленицу, которая плохо поддавалась огню, сожгли из огнемета.

Фото- и видеокадры "расправы" с ней также появились в соцсетях.