Кандидата в президенты Абхазии госпитализировали в Сочи

В больницу города Сочи экстренно госпитализирован кандидат в президенты Республики Абхазия Аслан Бжания. Известно, что его самочувствие ухудшилось внезапно. Вероятнее всего, причиной стало пищевое отравление, сообщает ГТРК "Вести Сочи" со ссылкой на его официального представителя.

Напомним, президентские выборы в Абхазии состоятся 22 марта. На фоне протестных акций Центральная избирательная комиссия аннулировала результаты выборов, которые прошли летом прошлого года. Официально на пост главы государства зарегистрированы три кандидата: лидер оппозиции Аслан Бжания, бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшбу и экс-министр экономики Адгур Ардзинба.