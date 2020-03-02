СМИ: Украина приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии

Поставки электроэнергии из России и Белоруссии на Украину приостановлены с 29 февраля, сообщает LIGA.net. Между тем компания "Укрэнерго» не ограничивала импорт электроэнергии из названных стран.

В объединенную энергетическую систему Украины с 19:00 по 21:00 1 марта должны поставить 600 млн кВт-ч электроэнергии. "Укрэнерго" пообещала сообщить позже, поставлена ли электроэнергия.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский подписал 25 декабря 2019 г. закон о рынке электрической энергии Украины, который запрещает продажу или поставку электрической энергии из России, но разрешает поставку по краткосрочным контрактам.

Закон гласит, что при существенных колебаниях цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в области энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на сутки вперед "с соответствующим обоснованием". Такие цены устанавливают после согласования с Антимонопольным комитетом Украины.

