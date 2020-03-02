В Оренбурге лифт стал жертвой подгулявших сотрудницы полиции и работницы суда. Видео

Камера, установленная в лифте жилого дома на улице Фронтовиков в Оренбурге, запечатлела акт вандализма, совершенный девушками в ночь на 29 февраля.

На записи видно, как в кабину вошли две дамы, одна из которых достала баллончик с краской, изрисовав стены и закрасив объектив камеры. Наутро барышни опомнились и поняли, что погорячились. Они вернулись к лифту и отмыли его.

Однако вскоре выяснились, что эти действия запоздали. Ролик был опубликован в социальных сетях. Как сообщают СМИ, в героине видео, орудовавшей баллончиком, опознали дознавателя одного из отделов полиции, а в ее спутнице – работницу суда.

С видео ознакомились и в региональном управлении МВД. По итогам просмотра было решено назначить служебную проверку. В пресс-службе полиции отметили, что наказание может грозить не только самой "художнице", но и ее непосредственным руководителям.