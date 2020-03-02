Владимирская область названа рекордсменом по числу выявленных случаев бешенства. Об этом сообщает ГТРК "Владимир" со ссылкой на Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию.

По предоставленным данным, всего в стране за минувший месяц зафиксировали 167 случаев бешенства. При этом чаще всего зараженных зверей обнаруживали именно во Владимирской области. Большое количество случаев также зарегистрировано в Саратовской, Московской, Смоленской, Самарской, Тамбовской, Челябинской, Тверской области, Красноярском крае, республиках Хакасия и Татарстан.

Среди зверей самые распространенные жертвы инфекционного заболевания — лисы (более 70 случаев), собаки (более 50), кошки (25), крупный рогатый скот (11), енотовидные собаки (6), волки (1), мелкий рогатый скот (1).

Как уже сообщали "Вести", последний случай выявления зараженного бешенством животного был зафиксирован во Владимире 28 февраля. Труп напавшей на мужчину лисицы проверили в лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Диагноз бешенство был подтвержден.