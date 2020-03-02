За разврат школьника на астраханского "Учителя года" завели уголовное дело

Управление Следственного комитета по Астраханской области провело проверку сообщений СМИ о совращении учителем несовершеннолетнего школьника и по ее результатам возбудило уголовное дело.

По версии следствия, подозреваемая совершала развратные действия в отношении подростка с сентября 2019 года по февраль 2020 года.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, ход расследования находится на особом контроле руководителя регионального управления СК, сообщается на сайте ведомства.

Скандал разразился в одной из астраханских школ в первой половине февраля.

Тогда видео, как 35-летняя учитель биологии Екатерина Савинова, в 2019 году победившая на областном конкурсе "Учитель года", во время перемены целуется и обнимается с 9-классником, школьники стали рассылать друг другу в соцсетях.

Мать 15-летнего юноши пожаловалась на его совращение учителем, СК начал проверку, директор школы тогда же уволилась по собственному желанию.