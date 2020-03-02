Продажи автомобилей в Японии рухнули в феврале на 10,3%

Продажи автомобилей в Японии в феврале упали на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Reuters.

Как показали отраслевые данные, снижение продаж отмечалось на фоне возросших опасений по поводу вероятной остановки производства и проблем с закупкой автозапчастей из Китая, что напрямую связано со вспышкой коронавируса.

Данные, вероятно, являются последним показателем того, как влияет угроза распространения нового вируса на третью по величине экономику мира.

Продажи составили 430185 автомобилей в прошлом месяце, по данным Японской ассоциации автомобильных дилеров и ассоциации, представляющей дилеров так называемых мини-автомобилей kei.

За аналогичный период прошлого года в Японии было продано 479427 автомобилей.

Отмечается, что большинство автомобилей, продаваемых в Японии, производится внутри страны.